به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: کلنگ‌زنی دو مدرسه ۳ کلاسه در روستاهای توتازهی زهک و قلعه سام هامون انجام شد که این مدارس هر یک با زیربنای ۱۵۰ مترمربع ساخته خواهند شد و پس از تکمیل، فضای آموزشی ایمن و استانداردی را برای دانش‌آموزان این مناطق محروم فراهم می‌کنند.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی سیستان و بلوچستان، نقطه امیدی برای آینده فرزندان این دیار است و چنین اقداماتی علاوه بر ارتقای عدالت آموزشی، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای نهفته دانش‌آموزان و کاهش محرومیت‌ها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها بخشی از طرح ملی نهضت مدرسه‌سازی با مشارکت مردم است که با هدف گسترش عدالت آموزشی در سراسر کشور دنبال می‌شود که در این طرح خیرین مدرسه‌ساز در کنار دولت نقش اساسی ایفا می‌کنند و نتیجه آن افزایش سرعت ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی در نقاط کمتر برخوردار خواهد بود.