نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی با توجه به نفوذ توده گرد و خاک از شرق استان گلستان همراه با تزریق رطوبت، تا اوایل دوشنبه شب افزایش شاخص آلودگی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید در اغلب نقاط خراسان شمالی انتظار می‌رود.

وی افزود: از حوالی ظهر با افزایش وزش باد به تدریج شرایط کیفیت هوا بهبود خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای سه‌شنبه صبح مه رقیق صبحگاهی و آسمان قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و همچنین چهارشنبه در بیشتر ساعات آسمان صاف خواهد بود اما در صبح غبار صبحگاهی و از اواخر وقت در نوار شمالی افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده انتظار می‌رود.

داداشی بیان کرد: در روزهای پایانی هفته جو نسبتاً پایدار و همراه با آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: از نظر دمایی ادامه روند کاهشی دما را تا صبح فردا خواهیم داشت و از آن پس افزایش یک تا سه درجه‌ای دما تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.