هشدار سطح زرد هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تدریجی ابر در سطح خراسان شمالی اظهار کرد: تا حوالی ظهر پنج‌شنبه در مناطق غرب و شمال غرب احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: با تشدید ناپایداری‌ها از اواخر وقت پنج‌شنبه شب تا اوایل صبح شنبه هفته آینده، همراه با ورود سامانه بارشی، افزایش ابر، وزش باد شدید، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق برای اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: اوج فعالیت این سامانه طی جمعه شب تا صبح شنبه خواهد بود که عمدتاً مناطق نیمه شمالی استان شامل شهرستان‌های مانه و سملقان، راز و جرگلان، بخش‌هایی از بجنورد، شمال شیروان، گرمه و جاجرم را در بر می‌گیرد.

داداشی بیان کرد: احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها در این مناطق وجود دارد و شهروندان باید از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.