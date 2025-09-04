نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی امروز است و پدیده غالب در ساعات بعدازظهر افزایش باد به‌ویژه در شهرستان‌های گرمه و جاجرم خواهد بود و آسمان بیشتر مناطق استان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای جمعه و روز شنبه، شرایط جوی ناپایدار پیش‌بینی می‌شود که پدیده غالب آن افزایش ابر همراه با وزش باد است و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه نوار غربی و جنوب شرق استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: روز یکشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در اواخر وقت با افزایش ابر همراه می‌شود و برای شمال غرب استان احتمال رگبارهای پراکنده مورد انتظار است.

داداشی تصریح کرد: طی امروز و فردا بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه و سملقان، شیروان و فاروج پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: از لحاظ دمایی نیز کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه نسبت به روزهای گذشته در استان مورد انتظار است.