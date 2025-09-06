نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً ناپایداری از بعدازظهر شنبه تا صبح یک‌شنبه در خراسان شمالی حاکم خواهد شد.

وی افزود: در این مدت در پاره‌ای از مناطق نیمه شمالی استان، شامل بخش‌هایی از شهرستان‌های مانه، سملقان، راز و جرگلان، شمال گرمه و جاجرم، احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

داداشی ادامه داد: دوشنبه شب افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود و طی روز سه‌شنبه و چهارشنبه آسمان استان در اغلب ساعات صاف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین طی شنبه و یک‌شنبه در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در مناطق نیمه غربی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: از نظر دمایی تغییرات جزیی دما را تا اواسط هفته خواهیم داشت.