رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق از بعدازظهر شنبه تا صبح یکشنبه در نیمه شمالی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای اظهار کرد: جو خراسان شمالی تا صبح یکشنبه نسبتاً ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: در ساعات صبحگاهی آسمان غبارآلود و در برخی مناطق افزایش موقت ابر پدیده غالب است و از شنبه بعدازظهر تا صبح یکشنبه در نیمه شمالی استان رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: دوشنبه شب آسمان استان با افزایش موقت ابر همراه است و روز سه‌شنبه عمدتاً صاف خواهد بود و همچنین برای مناطق نیمه غربی استان طی شنبه و روز یکشنبه وزش باد و گاهی وزش باد شدید انتظار می‌رود.

وی در پایان گفت: تغییرات دمایی استان تا اواسط هفته جزئی خواهد بود و نوسانات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

