نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای اظهار کرد: جو خراسان شمالی تا صبح یکشنبه نسبتاً ناپایدار خواهد بود.
وی افزود: در ساعات صبحگاهی آسمان غبارآلود و در برخی مناطق افزایش موقت ابر پدیده غالب است و از شنبه بعدازظهر تا صبح یکشنبه در نیمه شمالی استان رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: دوشنبه شب آسمان استان با افزایش موقت ابر همراه است و روز سهشنبه عمدتاً صاف خواهد بود و همچنین برای مناطق نیمه غربی استان طی شنبه و روز یکشنبه وزش باد و گاهی وزش باد شدید انتظار میرود.
وی در پایان گفت: تغییرات دمایی استان تا اواسط هفته جزئی خواهد بود و نوسانات محسوسی در دما پیشبینی نمیشود.
