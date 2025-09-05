نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای اظهار کرد: جو خراسان شمالی تا صبح یکشنبه نسبتاً ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: در ساعات صبحگاهی آسمان غبارآلود و در برخی مناطق افزایش موقت ابر پدیده غالب است و از شنبه بعدازظهر تا صبح یکشنبه در نیمه شمالی استان رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: دوشنبه شب آسمان استان با افزایش موقت ابر همراه است و روز سه‌شنبه عمدتاً صاف خواهد بود و همچنین برای مناطق نیمه غربی استان طی شنبه و روز یکشنبه وزش باد و گاهی وزش باد شدید انتظار می‌رود.

وی در پایان گفت: تغییرات دمایی استان تا اواسط هفته جزئی خواهد بود و نوسانات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.