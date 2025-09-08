خراسان شمالی جمعه شاهد رگبار و رعدوبرق خواهد بود

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای اظهار کرد: جو خراسان شمالی طی دوشنبه نسبتاً ناپایدار خواهد بود و پدیده غالب وزش باد در ساعتهای بعدازظهر است و آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود، اما از اواخر وقت در شمال غرب استان شامل شهرستانهای راز و جرگلان و شمال مانه و سملقان، افزایش ابر، احتمال رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مهگرفتگی پیشبینی میشود.
وی افزود: سهشنبه تا پنجشنبه جو پایدار خواهد بود و پدیده غالب وزش باد و آسمان صاف و آفتابی است و روز جمعه با نفوذ زبانههای پرفشار و شمالی شدن جریانات، افزایش تدریجی ابر و تقویت شاخصهای همرفتی در پارهای از نقاط استان، به ویژه نیمه شمالی، رگبار و رعدوبرق و مهگرفتگی در ارتفاعات قابل انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در صورت تقویت این سامانه، هشدار سطح زرد طی دو روز آینده صادر خواهد شد.
داداشی همچنین در مورد وضعیت دمایی گفت: روز سهشنبه و چهارشنبه افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه در سطح استان پیشبینی میشود و از اواخر هفته با شمالی شدن جریانات کاهش محسوس و خنکی هوا انتظار میرود.
وی در پایان با اشاره به گردوخاک و کاهش کیفیت هوا تصریح کرد: نفوذ گردوغبار برای گروههای حساس طی دو روز آینده به ویژه در شمال غرب، مرکز و شرق استان قابل انتظار است.
نظر شما