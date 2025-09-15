  1. استانها
زلزله ۳.۱ ریشتری آق‌قلا را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشد

آق قلا-زلزله‌ای به قدرت ۳.۱ ریشتر شمال شهرستان آق‌قلا استان گلستان را لرزاند. این زلزله هیچ‌گونه خسارت مالی یا جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله‌ای به قدرت ۳.۱ ریشتر، ظهر دوشنبه شمال شهرستان آق‌قلا را لرزاند. این زلزله هیچ‌گونه خسارت مالی یا جانی در پی نداشت.

به گزارش مرکز لرزه‌نگاری، این زلزله در عمق کم رخ داد و به‌طور خاص تأثیری بر ساخت‌وسازهای منطقه نداشت.

