تجلیل از ۳۰ پیشکسوت و فعال سینمایی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه آئین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان سینمایی استان که بیش از ۳۵ سال عمر خود را جهت خدمت به همشهریان در سینماها سپری کردند در سالن بیستون سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد.

کیوان ماه‌ور در این مراسم با بیان اینکه وظیفه ذاتی حوزه هنری حمایت از مقوله فرهنگ و هنر است گفت: حقیقتاً حضور در این جمع برای بنده بسیار مغتنم است.

سرپرست حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: بسیار خرسندم پس از سال‌ها پیشکسوتان سینماهای استان را زیارت کردم؛ افرادی که با آنها خاطره داریم و چقدر خوب که این اقدام پس از سال‌ها از سوی امور سینمای حوزه هنری صورت گرفت.

وی گفت: از ابتدای حضور در حوزه هنری پروژه ساخت سینما پیروزی را با جدیت پیگیری کرده و امیدوارم ظرف ماه‌های آینده کلنگ احداث آن به زمین بخورد.

در ادامه محمدجواد کنجوری مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه نیز ضمن عرض خیرمقدم به کارکنان و فعالان حاضر در جلسه گفت: عزیزانی که در این محفل با صفا و صمیمی حضور دارند با سپیدکردن موی خود؛ بهترین سالیان عمر خود را در سینما سپری کردند و تجلیل از این عزیزان کمترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.

وی افزود: هدف ما دعوت و حضور و مرور خاطراتی است که این عزیزان در امور سینمایی حوزه هنری رقم زدند.

کنجوری تصریح کرد: اگر امروز سینمای استان کرمانشاه به این رتبه در کشور رسیده است نتیجه زحمات و تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان است.

در این مراسم از آقایان محمود الماسی؛ عباس فرحی؛ علی مظفری، احسان رمضانی؛ مراد نظری؛ کرم خالوندی؛ مجید سامعی مغز؛ مجید اخوی؛ سعدالله بیابانی؛ حسن نجفی؛ شهرام میرقوامی؛ محمد اصغری؛ جهاندار اسدی؛ شمس الله ویسی؛ اسد رنجبر؛ محمدعلی مرادی؛ گل محمد خالوندی؛ حشمت لطفی؛ سیروس سنگین؛ اصغر صفایی؛ ابراهیم عزیززاده؛ ولی صابری؛ مرتضی پرتوی؛ علیرضا ملکشاهی؛ اردشیر کاکایی؛ حسین حیدری؛ سیاوش حسن زاده؛ حسام جلیلیان پور؛ هادی سروری و خانم‌ها شیرین جلاوندی و مرضیه دوکانه به پاس زحمات در سینماهای استان کرمانشاه تجلیل به عمل آمد.