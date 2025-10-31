به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست آبان‌ماه با مجموعه‌ای از رویدادها و تصمیمات در حوزه آموزش عالی و علم و فناوری همراه بود. در این هفته، موضوعاتی از جمله برنامه‌ریزی برای تحول در دانشگاه‌های پیام‌نور و فرهنگیان، همکاری علمی بین‌المللی، وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی و نتایج غربالگری سلامت روان دانشجویان مورد توجه قرار گرفت.

در این گزارش به مهم‌ترین اخبار آموزش عالی در هفته اول آبان ماه (۳ تا ۹ آبان) می‌پردازیم.

ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای رئیس‌جمهور به پیام‌نور و فرهنگیان

در مهم‌ترین رویداد هفته، مسعود پزشکیان در نشست بررسی گزارش عملکرد دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان و میزان تحقق اهداف و مأموریت‌های این دو نهاد آموزش عالی، رؤسای این دانشگاه‌ها را مکلف کرد ظرف یک هفته طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود این دو دانشگاه تهیه و به دولت ارائه کنند.

پزشکیان با اشاره به سیاست دولت در زمینه سامان‌دهی آموزش عالی کشور گفت: رویکرد دولت، تجمیع ظرفیت‌ها، فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و استفاده بهینه از آنها در راستای ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان است. در حال حاضر، بسیاری از فضاهای دانشگاهی اثربخشی لازم را ندارند و در برخی موارد، تعداد کارکنان اداری و اجرایی از جمعیت دانشجویی آن مؤسسات بیشتر است. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به شکل کارآمدتری استفاده کنیم، شاهد ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضرور خواهیم بود.

دستور عارف برای تدوین برنامه تحول فناورانه در دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و سومین جلسه هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به حمایت دولت از دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های تحول فناورانه، از دانشگاه تربیت مدرس خواست ظرف یک ماه برنامه سه‌ساله خود را با محوریت فناوری‌های نوظهور به دولت ارائه دهد.

حضور وزیر علوم در اجلاس یونسکو

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تقویت جایگاه علمی و فرهنگی خود در عرصه بین‌المللی در چهل‌وسومین همایش جهانی یونسکو که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود، حضور یافت.

سیمایی صراف در این سفر با رؤسای جمهور اسلواکی و ازبکستان و وزرای علوم این کشورها دیدار کرد و همچنین با وزیر آموزش عالی فیلیپین نیز دیدار داشت.

راه‌اندازی اولین پارک علم و فناوری دانشگاه بغداد با همکاری دانشگاه شریف

اولین پارک علم و فناوری در دانشگاه بغداد کشور عراق با کمک و استفاده از تجربیات دانشگاه صنعتی شریف و با حضور رؤسای دو دانشگاه افتتاح شد. این پروژه حاصل بیش از یک سال و نیم همکاری مستمر بین دو دانشگاه و بر اساس برنامه تدوین شده و پیشنهادی دانشگاه صنعتی شریف، طراحی شده است.

برنامه کلی تدوین شده توسط دانشگاه صنعتی شریف، یک برنامه پنج ساله است که طی آن دانشگاه متعهد می‌شود که دانش و تجربیات بیش از دو دهه خود در زمینه راه‌اندازی اجزای مختلف این زیست بوم نوآوری را به دانشگاه بغداد منتقل کند.

مجموعه‌های علمی استان‌ها در دانشگاه مادر ادغام شوند؛ ارائه لایحه خودگردانی دانشگاه‌ها به مجلس

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به عزم دولت برای کوچک‌سازی بدنه دولت، پیشنهاد کرد: در استان‌ها، مجموعه‌های علمی به صورت پردیس‌های وابسته به دانشگاه مادر استان ادغام شوند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها گفت: اگر لایحه خودگردانی به تصویب مجلس برسد، باید از هم اکنون برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و تأمین مالی آماده شویم. من شخصاً به دولت پیشنهاد کرده‌ام که از دانشگاه‌ها خدمات خریداری کند.

کمبود ۲۰ هزار تخت خوابگاهی داریم

مسعود حبیبی؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه‌ساخته داریم، گفت: خوابگاه‌های نیمه‌ساز نیاز به ۱۷ هزار میلیارد بودجه دارند. سازمان برنامه و بودجه ۸ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته و قرار شده که ۴ همت در آبان ماه برای خوابگاه‌های نیمه‌ساز اختصاص داده شود.

وی اظهار کرد: ما ۳۰۰ هزار دانشجو داریم که نیمی از آن‌ها غیر بومی هستند. امروز ۹۶ هزار تخت خوابگاهی داریم که ۴ هزار تخت استیجاری است. ۲۸ هزار تخت خوابگاهی در حال ساخت است و اگر این میزان نیز ساخته شود، ۲۰ هزار تخت نیز هنوز کم داریم که به ایده‌آل برسد. این کمپین راه‌اندازی شده تا بتوانیم هر چه زودتر این تخت‌های خوابگاهی را آماده کنیم.

شایع‌ترین اختلالات روانی دانشجویان و دستیاران پزشکی اعلام شد

مدیرکل دانشجویان وزارت بهداشت در مورد نتایج غربالگری سلامت روان دانشجویان در سال گذشته گفت: شایع‌ترین اختلالات روانی در میان دانشجویان به ترتیب شامل اضطراب، افسردگی، خشم، وسواس فکری و عملی و خلق بالا بود. همچنین شایع‌ترین اختلالات روانی در میان دستیاران اضطراب، افسردگی، خشم، وسواس فکری عملی و خلق بالا بوده است.

زیرسوال رفتن عدالت با ورود به پزشکی از مسیر دانشگاه غیرمعتبر خارجی

علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به برخی طرح‌ها برای دور زدن آزمون‌های ملی از جمله کنکور در پذیرش رشته‌های علوم پزشکی، این رویکرد را ناعادلانه و مغایر با شایسته‌سالاری دانست و گفت: کنکور در حال حاضر تنها مسیر ارزیابی عادلانه برای ورود به رشته‌های پزشکی است. اگر قرار باشد مسیرهای دیگری برای ورود به این رشته‌ها باز شود، آن هم برای افرادی که در آزمون مردود شده‌اند یا از مسیرهای پولی و دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی می‌آیند، عدالت آموزشی کاملاً زیر سوال می‌رود.

وی افزود: متأسفانه برخی دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ضعیف خارجی که بعضاً با پرداخت پول یا حتی هدایای غیرعلمی نمره می‌گیرند، اکنون در تلاش‌اند بدون ارزیابی واقعی وارد سیستم پزشکی کشور شوند. این موضوع هم به سلامت مردم لطمه می‌زند و هم اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را خدشه‌دار می‌کند.

دیوان عدالت اداری نباید در کار دانشگاه دخالت کند

محمدحسین امید؛ رئیس دانشگاه تهران در نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های علمی و فرهنگی و شوراهای صنفی دانشجویی، در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان دانشجویی به احتساب نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان در دانشگاه تهران گفت: جای تأسف است که نهاد قانونی در کار دانشگاه دخالت می‌کند و نمرات مردودی را در کارنامه دانشجو حذف می‌کند. دانشگاه تهران در این خصوص مستقل عمل می‌کند و مقررات آموزشی را خودش می‌نویسد. هیچ جایی در دنیا چنین کاری نمی‌کنند که نمره مردودی را حذف کنند؛ اما اگر ما دیوان عدالت را قانع کردیم که مشکل را حل می‌کنیم و اگر آنها ما را قانع کردند ناچار می‌پذیریم.