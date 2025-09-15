دستگیری سارقان سابقه دار سیم و کابل برق در اردبیل

سرهنگ سعید یوسفی فعال در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت سیم و کابل برق در محله خاتم النبیین شهر اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با انجام بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای ۴ سارق سابقه دار در رابطه با این سرقتها شناسایی شد که پس از هماهنگی قضائی سارقان در عملیات پلیسی در شهرک نیایش توسط مأموران کلانتری ۱۳ رسالت دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۳ میلیارد ریال است.
