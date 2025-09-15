  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش بس، تحرکاتی در جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض‌های مکرر لبنان، امروز به سمت اطراف شهرک کفرشوبا در ارتفاعات این منطقه، تیراندازی کرد.

امروز تیراندازی‌هایی به اطراف شهرک کفرشوبا، از سمت پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در رویسات العلم، صورت گرفت.

از جزئیات و خسارات یا تلفات احتمالی این حمله هنوز اخباری منتشر نشده است.

با وجود توافق آتش بس، نقض حریم هوایی و زمینی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی به موضوعی روز مره تبدیل شده است و این رژیم هنوز هم پنج موضع در جنوب لبنان را در اشغال خود دارد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس با لبنان در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۳۰۰۰ بار این توافق را نقض کرده که منجر به شهید و زخمی شدن شماری شده است.

کد خبر 6590487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها