تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض‌های مکرر لبنان، امروز به سمت اطراف شهرک کفرشوبا در ارتفاعات این منطقه، تیراندازی کرد.

امروز تیراندازی‌هایی به اطراف شهرک کفرشوبا، از سمت پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در رویسات العلم، صورت گرفت.

از جزئیات و خسارات یا تلفات احتمالی این حمله هنوز اخباری منتشر نشده است.

با وجود توافق آتش بس، نقض حریم هوایی و زمینی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی به موضوعی روز مره تبدیل شده است و این رژیم هنوز هم پنج موضع در جنوب لبنان را در اشغال خود دارد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس با لبنان در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۳۰۰۰ بار این توافق را نقض کرده که منجر به شهید و زخمی شدن شماری شده است.