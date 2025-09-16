  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

چین آخرین همراهی تاجیک با تیم ملی تکواندو؛ مربی ایران سرمربی تونس شد

مربی فعلی تکواندو کشورمان برای آخرین بار در مسابقات جهانی چین در کادر فنی حضور خواهد داشت و پس از آن هدایت تیم ملی تونس را برعهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تکواندو تونس با ارسال نامه‌ای به تهران خواستار همکاری با یک مربی از کشورمان شده که پس از موافقت فدراسیون تکواندو کشورمان، علی تاجیک قهرمان سابق تکواندو جهان و آسیا پس از مذاکره حضوری با مسئولان ورزش تونس، به عنوان سرمربی این کشور انتخاب شد.

تونس در رقابت‌های المپیک پاریس موفق به کسب دو مدال طلا و برنز توسط فیراس کاتوسی و محمد خلیل الجندوبی شده بود. قرارداد تاجیک دو ساله است که تا المپیک ۲۰۲۸ پاریس قابل تمدید است. بر اساس توافق صورت گرفته، وی از اول نوامبر (۱۰ آبان ماه) کار خود را با تیم ملی تونس آغاز می‌کند.

تاجیک پیش از حضور در تیم ملی ایران و همچنین ریاست سازمان تیم‌های ملی، به مدت ۷ سال سرمربیگری تیم ملی عمان را عهده دار بود. همچنین مربیگری تیم ملی نوجوانان، دانشجویان و سرمربیگری تیم ملی دانش آموزان ایران هم در کارنامه او دیده می‌شود.

مدال طلای ارتش‌های جهان در سال ۱۳۷۹، مدال نقره مسابقات انفرادی جام جهانی به میزبانی ویتنام در سال ۱۳۸۰، مدال نقره قهرمانی جهان در مادرید در سال ۱۳۸۴، مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا اردن ۱۳۸۲، مدال نقره یونیورسیاد و برنز دانشجویان جهان از دیگر سوابق تاجیک است.

تاجیک برای آخرین بار در مسابقات قهرمانی ۲۰۲۵ جهان همراه کادر فنی تیم ملی خواهد بود و پس از آن برای هدایت تیم ملی تونس رسماً از کادر فنی تیم ملی جدا خواهد شد.

