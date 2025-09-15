  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

مهاجرانی: همکاری‌های اقتصادی با همسایگان در اولویت است

سخنگوی دولت گفت: ایران راهبرد همسایگی و رویکرد چندجانبه‌گرایی را در مراودات اقتصادی خود دنبال می‌کند و به همین خاطر همسایگان در اولویت قرار دارند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه بیست‌ودومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به راهبرد همسایگی که دولت اتخاذ کرده است، برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه‌ساز پربار تر شدن اقتصاد کشور و افزایش حجم تجارت میان تجار و بازرگانان می‌شود.

وی افزود: همچنین با تکیه بر راهبرد تهاتری که دولت در دستور کار دارد، بسیاری از مشکلاتی تجار در حوزه‌های اقتصادی را مرتفع کند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ایران راهبرد همسایگی به همراه، رویکرد چندجانبه‌گرایی را در مراودات اقتصادی خود دنبال می‌کند و طبیعتاً هیچ مانعی برای برگزاری این نشست‌ها وجود ندارد، اما همسایگان در اولویت قرار دارند. در این مقطع، محور اصلی همکاری‌ها حوزه اقتصادی است.

مهاجرانی با اشاره به روابط تاریخی ایران و پاکستان گفت: کشور پاکستان در ایام جنگ ۱۲ روز دفاع مقدس حمایت‌های بسیار مؤثری از ایران داشته و همواره به عنوان برادر و دوست ایران مطرح بوده است.

وی در پایان در خصوص ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه اظهار کرد: مسیر مربوطه در حال پیگیری و دنبال شدن است.

کد خبر 6590600
زهره آقاجانی

