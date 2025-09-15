به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ تهران گفت: عملیات لایروبی کانال جمعآوری آبهای سطحی در محدوده خیابان پیروزی با حجم ۴۰ مترمکعب، پس از چند سال وقفه، با موفقیت انجام شد.
این مقام مسئول افزود: این کانال که بین فرعی خیابان پنجم و ششم نیروی هوایی واقع شده بود، به دلیل انباشت رسوبات، زباله و پسماندهای مختلف دچار گرفتگی شده و کاهش ظرفیت هدایت آبهای سطحی، موجب بروز نشتی در ایستگاه مترو نیروی هوایی شده بود.
وی با بیان اینکه با اجرای عملیات لایروبی، رسوبات و پسماندهای انباشته پاکسازی شد و گرفتگی کانال برطرف شد، افزود: این اقدام علاوه بر رفع نشتی آب، شرایط هدایت آبهای سطحی را بهبود بخشیده و ایمنی و پایداری زیرساختهای شهری را ارتقا داده است.
نظر شما