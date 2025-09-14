به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه شهرداری در آستانه فصل بارندگی گفت: با استفاده از ماشین‌آلات تخصصی و تیم‌های عملیاتی، لایروبی کانال‌ها و خروجی‌های اصلی آغاز شده است تا از بروز مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی و آب‌گرفتگی معابر جلوگیری شود.

وی افزود: مدیریت شهری در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، توجه ویژه‌ای به مسائل خدماتی و رفاهی دارد و تلاش می‌کند با اقدامات پیشگیرانه، آرامش و آسایش شهروندان را تضمین کند.

شهردار بوشهر با قدردانی از همکاری مردم در زمینه مدیریت پسماند، خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم با خودداری از رهاسازی زباله و نخاله در جوی‌ها و کانال‌ها، شهرداری را در این مسیر یاری کنند؛ چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی می‌تواند باعث انسداد مسیر آب و ایجاد مشکل برای همه شود.

حیدری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انسداد کانال‌های شهری، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.