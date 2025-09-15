توزیع ۱۰۰ هزار بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران درباره اجرای پویش «سلام به آینده» اظهارداشت: امروز این پویش در برج آزادی با همکاری مناطق ۲۲ گانه به ویژه منطقه ۹ آغاز شد و ۳۰ هزار بسته آماده توزیع میان نیازمندان کم برخوردار است و تا قبل مهر این تعداد به ۱۰۰ هزار بسته خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه خیرین در تهیه این اقلام همکاری داشته اند، گفت: اقلام تهیه شده بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و شامل کیف یا کوله و لوازم التحریر ایرانی است و با اولویت در محلات جنوبی و کم برخوردار توزیع می‌شود.

امیری خاطرنشان کرد: امشب نمادین از خانواده امیر علی امینی شهید جنگ ۱۲ روزه تقدیر می‌شود و تهران ۲۶ شهید دانش آموز داشته و برای مهر برنامه تقدیر از خانواده آنها را داریم.

همچنین سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ پایتخت درباره پویش سلام به آینده» اظهارداشت: این پویش امروز از میدان آزادی تهران آغاز شده و در جهت رفاه دانش آموزان بی بضاعت همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی اقدامات لازم در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این پویش تا قبل سال تحصیلی برگزار می‌شود و تداوم دارد، گفت: لوازم التحریر و کوله پشتی توسط خیرین تهیه شده و توسط مناطق شهرداری به افراد تحت پوشش کمیته امداد و دانش آموزان محروم اهدا می‌شود.