توزیع ۱۸۰ بسته لوازم التحریر در عنبران شروع شد

به گزارش خبرنگارمهر، مهران امانی عصر دوشنبه در مراسم اهدای بسته‌های لوازم التحری به نیازمندان ضمن تشکر از خیرین شهر و روستاهای بخش عنبران اظهار کرد: ۱۸۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار بخش عنبران توزیع می‌شود.

وی بابیان اینکه بخشدار و شهردار عنبران در تهیه این اقلام با بنیاد علوی همکاری کرده‌اند، افزود: بخشدار عنبران با کمیته امداد هماهنگی لازم را داشته باشند تا اقلام بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شود.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه تعداد قابل توجهی کیف مدرسه توسط خیرین شهر و بخش عنبران تهیه شده است، گفت: دهیاری‌های بخش عنبران با بهره مندی از ظرفیت خیرین در این امر خیر مشارکت کردند.

امانی همچنین بابیان اینکه این حرکت دانش آموزان عزیز را خوشحال خواهد کرد، افزود: این حرکت فرهنگی تاحدودی، فشار اقتصادی خانواده‌های کم برخوردار را کاهش می‌دهد.

فرماندار شهرستان نمین با تاکید براینکه اقلام تهیه شده با کیفیت هستند ادامه داد: امسال فرایندتهیه و توزیع به موقع انجام شد.