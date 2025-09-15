ساماندهی کمک به نیازمندان با متمرکزسازی مراکز حمایتی

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر دوشنبه در مراسم توزیع بسته‌های تحصیلی کمیته امداد استان اردبیل اظهار کرد: توزیع بسته‌های تحصیلی، اقدامی ارزشمند در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد استان از بسته‌های لوازم‌التحریر بهره‌مند می‌شوند، افزود: این قبیل اقدامات علاوه بر رفع نیازهای اولیه، نقش مهمی در افزایش امید به آینده در میان دانش‌آموزان خانواده‌های نیازمند دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری نهادهای حمایتی تأکید کرد و گفت: تمام نهادهای حمایتی و دولتی باید امکانات و داده‌های خود را به صورت متمرکز ساماندهی کنند و با هم افزایی کمک‌ها دقیقاً به دست نیازمندان واقعی برسد و از همپوشانی‌های غیر مؤثر جلوگیری شود.

بدری صریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه از هرگونه لایحه دولت استقبال کرده و حمایت خواهد کرد تا سیاست‌گذاری‌ها هدفمندتر و کمک‌ها مؤثرتر به جامعه هدف برسد.