اطلاعیه شهرداری کرمانشاه در پی انتشار فیلم درگیری در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه اعلام کرد: اکیپهای پیشگیری این اداره بهصورت روزانه و در راستای وظیفه ذاتی خود برای ساماندهی و ایجاد نظم در سیمای شهری، در سطح خیابانهای کرمانشاه حاضر میشوند.
بر اساس این اطلاعیه، در حین انجام مأموریت اخیر، تعدادی از اهالی یکی از محلات مانع اجرای وظایف پرسنل شدند که نیروهای اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری، ضمن خودداری از هرگونه مقابله با افراد، موضوع را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ پیگیری کردند تا از بروز درگیری جلوگیری شود.
با حضور مأموران پلیس در محل، عملیات این اداره کل مجدداً ادامه یافت اما به دلیل ایجاد تنش، فیلمی از صحنه ماجرا در فضای مجازی منتشر شد.
شهرداری کرمانشاه در این اطلاعیه تأکید کرده است: عملیات نظم شهری، وظیفه قانونی شهرداری است و این مجموعه همواره خودداری از هرگونه درگیری و تنش را در دستور کار داشته است. همچنین به دستور سرپرست شهرداری کرمانشاه، ادارات کل حراست و بازرسی موظف شدهاند موضوع رخداده را بهطور دقیق بررسی کرده و در صورت اثبات قصور احتمالی پرسنل، بر اساس قوانین اداری برخوردهای لازم صورت گیرد.
