۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان اراضی ملی در شهرستان جوانرود

شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان اراضی ملی در شهرستان جوانرود

کرمانشاه- ماموران اداره شهرستان جوانرود در گشت‌های روزانه و بررسی گزارش‌های واصله، دو مورد تخلف در اراضی ملی بخش مرکزی را شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای پیگیری قضایی انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در ادامه برنامه‌های روزانه کنترل و پیشگیری از تخلفات اراضی ملی، مأموران و کارشناسان پاسگاه ویژه اداره شهرستان جوانرود با حضور میدانی در مناطق زلان، چشمه نزار، هوز صیدعلی، سیاران نهراب و ده رش نهراب، اقدام به بررسی گزارش‌های دریافتی از یگان حفاظت استان کردند.

در جریان این گشت‌ها، دو مورد تخلف شناسایی شد و پس از انجام تحقیقات لازم، متخلفان مشخص گردیدند. افراد مذکور برای طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده جهت پیگیری حقوقی به اداره احضار شدند تا اقدامات لازم از طریق مراجع قضائی انجام گیرد.

این اقدامات با هدف صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از تخلفات مشابه ادامه خواهد یافت و مأموران متعهد به حضور مستمر در مناطق حساس هستند.

