شفائی: تجهیزات توانبخشی به مدارس استثنایی استان اردبیل ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفائی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در ادامه اجرای طرح مهر، بیش از یک هزار و ۳۰۰ بسته آموزشی و توانبخشی به همراه لوازم التحریر و تجهیزات ویژه برای دانش‌آموزان نابینا به مدارس استان اردبیل ارسال شد.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام، افزود: توجه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، گامی ارزشمند در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل گفت: این حرکت نه‌تنها موجب تقویت انگیزه تحصیلی می‌شود، بلکه می‌تواند الگویی برای گسترش فرهنگ نوع‌دوستی، یاری‌رسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه باشد.

گفتنی است در این مرحله، اقلامی همچون لوازم‌التحریر، دستگاه پرکینز، قلم قرآنی، عصای تلسکوپی، استیکرهای ویژه و تجهیزات ورزشی به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تهیه و به مناطق آموزشی استان ارسال گردید.

‌