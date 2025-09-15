اولین سفر دریایی مسافربری چابهار-مسقط به زودی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عسکری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی نخستین سفر کشتی مسافربری در مسیر چابهار–مسقط گفت: توسعه سواحل مکران یک راهبرد ملی است و چابهار بهعنوان نقطه کانونی این راهبرد، ظرفیت تبدیلشدن به دروازه اقتصادی کشور در حوزه دریا محور را دارد. اتصال به آبهای آزاد، نزدیکی به کشورهای جنوب آسیا، زیرساختهای بندری و پتانسیل بالای ترانزیتی، چابهار را به کانون توسعه پایدار منطقهای تبدیل کرده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه گردشگری دریایی، جذب توریست خارجی و تسهیل سفرهای تفریحی بینالمللی، از ابزارهای مؤثر در تنوعبخشی به اقتصاد منطقه است. این موضوع در کنار گسترش خطوط مسافربری دریایی، باعث شکوفایی سواحل مکران خواهد شد.
وی از آمادگی کامل ترمینال مسافربری اسکله شهید کلانتری با ظرفیت پذیرش ۶۰۰ مسافر خبر داد و گفت: اولین سفر دریایی در مسیر مسقط–چابهار با یک کشتی به ظرفیت ۱۶۰ نفر به زودی انجام خواهد شد. این سفر، گامی مهم در فعال سازی ظرفیتهای بالقوه بندر چابهار در حوزه مسافری و گردشگری است.
همچنین در این جلسه علیرضا نورا فرماندار چابهار از انجام پیگیریهای لازم برای برقراری سفر دریایی چابهار-کراچی در آیندهای نزدیک خبر داد.
