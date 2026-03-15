سلیمانی: پیروزی لشکر اسلام نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در محفل معنوی انس با قرآن کریم که با حضور قاریان، حافظان، جوانان و خانوادههای شهدا سادات جلیل القدر در روستای گورک سادات برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ابراز خرسندی از برگزاری چنین محافل قرآنی، با اشاره به شرایط جاری کشور اظهار کرد: در این دو هفته جنگ، مردم شریف ایران و بهویژه مردم تنگستان نشان دادند که همواره پای کار نظام و انقلاب هستند و شرایط در میدان به نفع ماست و انشاءالله این نبرد با پیروزی ملت بزرگ ایران به پایان خواهد رسید.
فرماندار تنگستان افزود: شهرستان تنگستان همواره در تاریخ خود به سلحشوری و مقاومت شهره است و این روحیه جهادی در نسلهای امروز نیز تداوم دارد و انتظار ما از مردم این است که همچنان در میدان بمانند و اجازه ندهند دشمن با جنگ روانی و تبلیغات دروغین، صفوف مستحکم ملت را سست کند.
سلیمانی با تأکید بر اخلاقمداری در همه عرصهها گفت: دشمنان دست به اقدامهای غیراخلاقی زدهاند، اما ما ثابت کردهایم حتی در سختترین شرایط جنگ، اصول انسانی و اخلاقی را زیر پا نمیگذاریم ولی در مقابل دشمن استوار و سخت قامتیم وبر ارزشها و آرمانهای انقلاب پایبندم.
فرماندار تنگستان به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: تمامی تدابیر لازم برای تأمین نان، مایحتاج و کالاهای اساسی در شهرستان اندیشیده شده و خوشبختانه هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم و ستادهای پشتیبانی و امدادی با آمادگی کامل در خدمت مردم هستند.
