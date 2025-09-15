نشاط اجتماعی موتور محرکه توسعه پایدار همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی شامگاه دوشنبه در نخستین جلسه کمیته نشاط اجتماعی و امیدآفرینی استان همدان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: شادمانی و رضایت مردم از زندگی، شاخصی اثرگذار در مسیر توسعه پایدار است، اما شرایط زندگی مدرن مانند کاهش ارتباطات اجتماعی، افزایش اضطراب، گسترش شهرنشینی و فشارهای کاری، تهدیدی برای آن به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه نشاط اجتماعی یک پدیده چندعلتی است، افزود: عوامل محیط اجتماعی، شخصیت فردی و عناصر فرهنگی هر جامعه در میزان نشاط نقش مستقیم دارند و تقویت آن می‌تواند از انحرافات اجتماعی بکاهد، امنیت اجتماعی را گسترش دهد، خلاقیت و نوآوری را در تولید تقویت و همبستگی اجتماعی را ارتقا بخشد.

معاون استاندار همدان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مردم نقش محوری را در آن داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند این رویکرد را در تمامی اقدامات خود لحاظ کنند.