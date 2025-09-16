۴ فوتی در سانحه رانندگی محور روانسر به پاوه

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دوشنبه، حادثه رانندگی شدیدی در محور روانسر به پاوه رخ داد که منجر به جان باختن چهار نفر از سرنشینان خودروها شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه در محور روانسر به پاوه و پیش از روستای بنچله به وقوع پیوست. در این سانحه یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو پارس به شدت با هم برخورد کردند که بر اثر شدت حادثه، متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند.

قلعه‌سفیدی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه نیروهای اورژانس حاضر در محل، فوتی‌های این حادثه شامل سه نفر خانم و یک نفر آقا بودند که به دلیل شدت تصادف جان باختند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، تیم‌های امدادی اورژانس به محل اعزام شدند، اما شدت برخورد به گونه‌ای بود که امکان نجات جان مصدومان وجود نداشت.

وی با اشاره به حجم بالای تصادفات در محورهای مواصلاتی استان به ویژه محور روانسر-پاوه تأکید کرد: رانندگان باید ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به شرایط جاده‌ای نیز توجه ویژه داشته باشند چرا که کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند حادثه‌ای تلخ و غیرقابل جبران را رقم بزند.