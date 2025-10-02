آغاز عملیات باند دوم محور قزانچی - روانسر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه عملیات اجرایی احداث باند دوم محور قزانچی تا روانسر با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، رستگار یوسفی نماینده مردم روانسر، پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استانداری، فرماندار روانسر و جمعی از مدیران حوزه راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم همچنین ۵ کیلومتر از محور روانسر به سه‌راهی بیاشوش در پاوه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

مسئولان حاضر در آیین آغاز عملیات، این پروژه‌ها را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان دانستند و تأکید کردند: با توجه به ثبت جهانی محدوده اورامانات و افزایش حجم گردشگری در این منطقه، تکمیل باند دوم مسیر علاوه بر کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تجاری و بهبود رفاه مردم شمال استان خواهد بود.