به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهشتیمنفرد عکاس، فیلمساز و از مدیران اسبق انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به خاطرات دوران مدیریتش در دفتر قم و حضور در ادوار جشنوارههای سینمای جوانان، از تأثیر این رویداد بر پرورش فیلمسازان برجسته و تحولات آن در گذر زمان گفت.
وی جشنواره سینمای جوان را بهعنوان اولین جشنواره فیلم کوتاه ایران معرفی کرد که در دهه شصت بستری بینظیر برای ارائه آثار فیلمسازان جوان فراهم کرد. وی در این راستا عنوان کرد: این رویداد در آغاز راه، به دلیل تازگی و نبود محدودیتهای امروزی، برای جوانان بسیار جذاب بود. فیلمسازان آماتور فرصتی داشتند تا آثارشان را به نمایش بگذارند و جوایزی دریافت کنند که این امر انگیزهای بزرگ برایشان ایجاد میکرد.
بهشتی با اشاره به فضای اردویی جشنواره در فرهنگسرای بهمن طی دهههای ابتدایی، افزود: آن زمان، جشنواره حالوهوایی صمیمی و اردویی داشت. جوانان از سراسر کشور در خوابگاههای فرهنگسرا گرد هم میآمدند، فیلمها نمایش داده میشد، کارگاههای آموزشی برگزار میشد و فضایی پرشور و خاطرهانگیز شکل میگرفت. کنسرتهای موسیقی و حتی امکانات ورزشی نیز به جذابیت این رویداد میافزود.
مدیر سابق انجمن دفتر قم عنوان کرد: با انتقال جشنواره به هتلها در سالهای بعد، این حس صمیمیت تا حدی کاهش یافت، اما خاطرات دوران فرهنگسرای بهمن همچنان در ذهن بسیاری از فیلمسازان زنده است.
تحول جشنواره از آماتوریسم به عرصههای بینالمللی
بهشتیمنفرد با مقایسه جشنوارههای اولیه و امروزی، معتقد است که جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، که پیشتر با نام جشنواره سینمای جوان شناخته میشد، مسیری حرفهایتر را پیموده است. وی در این باره تصریح کرد: در گذشته، فیلمها عمدتاً با امکانات محدود، مانند فیلمهای هشت میلیمتری، ساخته میشدند و فضای جشنواره حالتی آماتوری داشت. اما امروز، آثار از نظر تکنیکی و ساختاری به فیلمهای حرفهای نزدیک شدهاند و گاهی نیاز به سرمایهگذاری بیشتری دارند.
وی با تأکید بر تفاوتهای این ۲ دوره، عنوان کرد: آن زمان، ورود به جشنواره برای فیلمسازان جوان آسانتر بود و این امکان را به آنها میداد تا در کنار یکدیگر تجربه کسب کنند. اما اکنون، حرفهایتر شدن جشنواره، ضمن بالا بردن کیفیت آثار، ورود برخی فیلمسازان با امکانات محدود را دشوارتر کرده است.
تأثیر جشنواره بر سینمای ایران
بهشتیمنفرد جشنواره سینمای جوان را یکی از عوامل کلیدی در پرورش فیلمسازان برجسته سینمای ایران میداند. این مستندساز با اشاره به نمونههایی مانند سعید روستایی، که از دل این جشنواره به سینمای حرفهای راه یافت، بیان کرد: ارتباطات شکلگرفته در جشنواره و فرصتهایی که برای فیلمسازان جوان فراهم میشد، نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی سینمای امروز ایران داشته است. بسیاری از فیلمسازان موفق کنونی، فعالیت خود را از این جشنواره آغاز کردند.
وی افزود: این رویداد با ایجاد فضایی برای تبادل تجربه و آموزش، بستری برای کشف استعدادها فراهم کرد و تأثیر آن در سینمای بلند امروز کاملاً مشهود است.
خاطرهای ماندگار از یک اثر شاخص
بهشتی منفرد از فیلم کوتاه «آرزو» ساخته ساعد نیکذات به عنوان یکی از آثار ماندگار جشنوارههای اولیه یاد کرد و یادآور شد: این فیلم در دورانی که امکانات فنی محدود بود، با صداگذاری و تدوین عالی خود توجه همه را جلب کرد. در آن زمان، ساخت فیلم هشت میلیمتری و ایجاد جلوههایی مانند دیزالو چالش بزرگی بود، اما «آرزو» به دلیل نوآوریهای تکنیکیاش برای ما بسیار تأثیرگذار و بهیادماندنی شد.
وی همچنین به فضای صمیمی کارگاههای جشنواره اشاره و بیان کرد: داوران با صبر و حوصله به نقد آثار میپرداختند و حتی درباره عکسها یا فیلمهای ردشده با شرکتکنندگان گفتگو میکردند. این تعامل نزدیک، فضایی متفاوت و آموزنده ایجاد میکرد.
تعاملات در انجمن سینمای جوانان
بهشتیمنفرد درباره دوران مدیریت خود در دفتر قم و تعامل با دفتر مرکزی انجمن گفت: ارتباط ما با مدیران ارشد، مانند آقایان فرهادی، صانعیمقدم و دزفولی، بسیار صمیمی و سازنده بود. با وجود کمبودهای مالی و امکانات، همکاری و حمایت آنها ستودنی بود. ما توقعات خود را با امکانات موجود تنظیم میکردیم و این تعامل در جشنواره نیز ادامه داشت.
وی افزود: جشنواره بخشی از فعالیتهای انجمن بود و ما در قم تلاش میکردیم با درخواست از دفتر مرکزی، امکان حضور تعداد بیشتری از جوانان را در تهران فراهم کنیم. این همکاری صمیمانه، دوران مدیریت من را به یکی از بهترین دورههای کاریام تبدیل کرد.
محمدرضا بهشتیمنفرد با نگاهی نوستالژیک به گذشته و امید به آینده، جشنواره فیلم کوتاه را همچنان بستری ارزشمند برای پرورش استعدادهای سینمایی دانست.
وی در پایان متذکر شد: هرچند حرفهایتر شدن جشنواره به کیفیت آثار افزوده، اما صمیمیت و سادگی دوران اولیه، نقشی بیبدیل در شکلگیری نسلهای جدید فیلمسازان داشته است.
محمدرضا بهشتی منفرد متولد ۱۳۴۳ در قم، عکاس و فیلمساز است. ساخت چهار فیلم کوتاه، مستند بلند تلویزیونی، عضویت در هیئت انتخاب و داوری جشنوارههای مختلف کشوری، مدیریت انجمن سینمای جوانان استان قم، رئیس انجمن عکاسان استان قم، مدیریت اجرایی جشنواره فیلم رضوی، مدیریت انجمن سینمای جوانان ایران استان تهران، مسئول برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور و … برخی از سوابق بهشتی در حوزه سینما است.
