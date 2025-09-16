پیرصالحی: نگران تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان ها در نیمه دوم سال هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها، یکی از موضوعات مهم در حوزه سلامت است.

وی اظهار داشت: به رغم تمامی مشکلات در حوزه تولید و تأمین، شاهد نمایش توانمندی‌های داخلی در نمایشگاه‌های مختلف هستیم که امیدوارم منجر به رشد و توسعه شرکت‌های داخلی شود.

پیرصالحی در ادامه به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: شرکت‌ها حتماً دچار مشکلات نقدینگی شده‌اند و هنوز اتفاق خاصی برای بهبود شرایط آنها نیفتاده است.

وی گفت: نیمه اول سال ۱۴۰۴ را با تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها پشت سر گذاشته‌ایم اما با توجه به ارز ۲۸۵۰۰، نگران نیمه دوم سال به لحاظ کمبودها هستیم.

پیرصالحی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمتی که اتفاق می‌افتد، اگر بیمه‌ها حمایت نکنند، بیمارستان‌ها توان خرید تجهیزات پزشکی را نخواهند داشت.

وی افزود: بیش از ۲۰ همت حجم مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی از بخش دولتی است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هزینه تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی کاملاً تحت پوشش است.

پیرصالحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی، افزود: از خرداد عملیات را شروع کرده ایم و درصد پیشرفت خوب بوده و امیدواریم تا یک ماه آینده به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: ما نگران کمبودها در بیمارستان‌ها هستیم که نتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری کنند و در نتیجه آن، بیمار باید از جیب پرداخت کند.

پیرصالحی اظهار داشت: آمار ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات تجهیزات پزشکی، عدد قابل قبولی نیست و باید تلاش کنیم این روند بهبود یابد.

وی افزود: در ۱۵ روز گذشته چندین شرکت تجهیزات پزشکی را بازدید کرده ام و تولیدات آنها افتخار آفرین است و قابلیت صادرات را داریم.

محمد مهدی علاالدین معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: یکی از اصلی ترین تشکل‌های حوزه تولید، نقش مهمی در برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی کشور، باید از تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی قدردانی کرد.

علاالدین ادامه داد: بالغ بر ۲۵۷۰ شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور داریم و به رغم تمامی مشکلات و دشواری‌های تولید، رویکرد دانش بنیان در حال نهادینه شدن است و ما می‌توانیم اتکا به واردات را کمتر کنیم.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور به لحاظ تعدادی، سهم تولید داخل است و ۳۵ درصد سهم بازار تجهیزات پزشکی را عهده‌دار است.

علاالدین گفت: امیدواریم با صادرات حوزه تجهیزات پزشکی، بتوانیم بخشی از نیازهای ارزی این حوزه را تأمین کنیم.

وی افزود: در نمایشگاه تجهیزات پزشکی پیش رو، نشست‌های مختلفی را برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های حوزه تجهیزات پزشکی خواهیم داشت.

علاالدین ادامه داد: تجهیزات پزشکی به دلیل نقش مهمی که در تأمین سلامت مردم دارند، باید به استانداردهای آن توجه شود. در عین حال، تسهیل گر فعالیت مجموعه‌های نوپا هستیم.

وی افزود: ما امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، در این قبیل نمایشگاه‌های تجهیزات پزشکی فرصت حضور داشته باشند.

علاالدین در خصوص صادرات تجهیزات پزشکی گفت: متأسفانه به دلیل شرایط کشور، آمار صادرات آن چیزی نیست که انتظار می‌رفت و امیدواریم در تعامل با کشورهای منطقه اوراسیا، وضعیت صادرات محصولات ایرانی بهبود یابد.

مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، در این نشست گفت: نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت با ۳۰۰ برند از ۳۵ کشور دنیا برگزار می‌شود.

وی افزود: برپایی کارگاه‌ها، پنل ها و سمینارهای مختلفی در این نمایشگاه داریم و همچنین، میزان خدمت را خواهیم داشت تا شرکت‌ها بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

قاسمی ادامه داد: صنعت تجهیزات پزشکی کشور، مشکلاتی دارد که باید در این قبیل رویدادها به آنها پرداخته شود.

وی افزود: در نمایشگاه تجهیزات پزشکی، تلاش شده شرایط برای حضور تولیدکنندگان تسهیل شده تا شاهد یک نمایشگاه کیفی باشیم.