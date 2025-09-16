مسیر بسته توسعه در جغرافیای درمیان؛ بازارچه مرزی راهگشای پیشرفت منطقه

غلامرضا فراشی در گفت و گو با مهر با اشاره به ظرفیت‌های مرزی شهرستان درمیان بیان کرد: بازارچه مرزی شهرستان درمیان در گذشته یکی از فعال‌ترین مرزهای کشور بوده است.

وی با بیان اینکه این بازارچه در دهه ۸۰ مقام اول صادرات میان بازارچه‌های کشور را کسب کرد، افزود: هم‌اکنون هم درمیان تنها شهرستان مرزی است که محصولات تولیدی خود را به افغانستان صادر می‌کند.

فرماندار درمیان ادامه داد: محصولاتی مانند سیمان صادر می‌شود که کارخانه آن کمتر از ۴۰ کیلومتر با مرز فاصله دارد و این، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

فراشی ظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، در صورت فعال‌سازی کامل این بازارچه، نقش بسیار مهمی در توسعه شهرستان ایفا خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی درمیان، موقعیت جغرافیایی آن و فقدان محورهای شریانی و ارتباطی بین‌استانی است که به عنوان مانعی در راه توسعه عمل می‌کند، گفت: با فعال شدن دوباره بازارچه مرزی، زمینه توسعه صادرات و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شده است.