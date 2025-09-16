به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری شامگاه دوشنبه در یادواره ۸۲ شهید مداح و ستایشگر اهل بیت (ع) استان سمنان در تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران رویداد مذکور، این دست یادواره‌های شهدا را تکریم مقام شهدا و سنگری محکم در برابر توطئه‌های فرهنگی دشمنان دانست.

وی ضمن بیان اینکه استان سمنان ۸۲ شهید مداح و ذاکر اهل بیت (ع) تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، تاکید کرد: جامعه ستایشگران و مداحان و شعرای آئینی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در تمام رویدادها و حوادث نقش بی بدیل خود را در حفظ اسلام ناب محمدی (ص) به نمایش گذاشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان این دست یادواره‌ها را عاملی برای استحکام وحدت و ایستادگی ملی دانست و افزود: ما باید نعمت شهدا و مردمی که با فرهنگ ایثار و شهادت عجین هستند را قدر بدانیم و این رسالت بزرگی برای دستگاه‌های فرهنگی استان سمنان نیز محسوب می‌شود.

قنبری به نزدیکی کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان هم اشاره کرد و ابراز داشت: برگزاری یادواره ۸۲ شهید مداح و قدردانی و تکریم خانواده معزز شهدای جامعه ستایشگران در واقع یکی از برنامه‌های جانبی کنگره بزرگ سه هزار شهید استان سمنان است که امشب در شهرستان شاهرود برگزار شد.

وی ضمن بیان اینکه در برگزاری این رویداد بسیج مداحان استان، کانون مداحان کشور، شورای هیئات مذهبی، بنیاد دعبل خزاعی، سپاه ناحیه شاهرود، قرارگاه فرهنگی خادم المهدی (عج) شاهرود، رسانه‌ها و مدیریت شهری و شهرداری و شورای شهر شاهرود همراه سازمان تبلیغات اسلامی بودند، گفت: برگزاری این رویدادهای موج مثبتی از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه سبب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این مراسم از خانواده معزز شهدای مداح و ستایشگر استان سمنان قدردانی شد. اجرای برنامه توسط حاج علی ملائکه و کربلایی ابوذر روحی از جمله بخش‌های این مراسم بود.