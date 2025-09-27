  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

استان سمنان در مسیر پاسداشت حماسه‌سازان؛ تمامی ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند

سمنان- شهردار سمنان با تأکید بر اینکه شهدا هویت و عزت استان هستند، از به کارگیری تمام ظرفیت‌های مدیریت شهری برای اجرای هرچه باشکوه‌تر کنگره بزرگ سه هزار شهید سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه اجلاسیه کنگره سه هزار شهید استان سمنان با اشاره به همراهی همه‌جانبه اعضای شورای شهر و بخش‌های مختلف شهرداری در برگزاری هرچه بهتر دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان، تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که عمل هر انسان به نگرش او بستگی دارد و نگرش همه ما «حب‌الحسین» است.

وی با تاکید براین مهم که شهدا کسانی بودند که از خط امام حسین (ع) پیروی کردند، خاطرنشان ساخت: به پیروی از شعار حب الحسین یجمعنا، در این رویداد برجسته و قابل توجه باید تلاش شود تا حب الشهدا یجمعنا را محقق کنیم.

شهردار سمنان بابیان اینکه برگزاری کنگره شهدا در واقع ادای دین به شهدای والامقام و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است، ابراز داشت: این رویداد فرصتی برای تکریم مقام و ارزش‌های شهدا است و مسئولیت شهرداری و سایر دستگاه‌ها در برگزاری این کنگره‌ها و کمک به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را یادآوری می‌کند.

قاسمی با بیان اینکه تکریم و بزرگداشت شهدا و برگزاری کنگره شهدا بهانه‌ای برای یادآوری رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است و بی شک برگزاری این کنگره‌ها به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمک می‌کند، تاکید کرد: برگزاری کنگره شهدا وظیفه‌ای است که همه دستگاه‌ها، از جمله شهرداری‌ها، باید به انجام آن اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: شورا و شهرداری در جایگاه مدیریت شهری، با حمایت از کنگره‌های شهدا، دین خود را به شهدا و خانواده‌های آنان ادا می‌کنند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری در پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار است از سوی دیگر باید تاکید کرد که شهدا مدال افتخار بر شهر، استان و کشور ما هستند و ما در برابر نشر فرهنگ و معارف آن‌ها مسئول هستیم.

