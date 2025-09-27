به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه اجلاسیه کنگره سه هزار شهید استان سمنان با اشاره به همراهی همهجانبه اعضای شورای شهر و بخشهای مختلف شهرداری در برگزاری هرچه بهتر دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان، تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که عمل هر انسان به نگرش او بستگی دارد و نگرش همه ما «حبالحسین» است.
وی با تاکید براین مهم که شهدا کسانی بودند که از خط امام حسین (ع) پیروی کردند، خاطرنشان ساخت: به پیروی از شعار حب الحسین یجمعنا، در این رویداد برجسته و قابل توجه باید تلاش شود تا حب الشهدا یجمعنا را محقق کنیم.
شهردار سمنان بابیان اینکه برگزاری کنگره شهدا در واقع ادای دین به شهدای والامقام و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است، ابراز داشت: این رویداد فرصتی برای تکریم مقام و ارزشهای شهدا است و مسئولیت شهرداری و سایر دستگاهها در برگزاری این کنگرهها و کمک به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را یادآوری میکند.
قاسمی با بیان اینکه تکریم و بزرگداشت شهدا و برگزاری کنگره شهدا بهانهای برای یادآوری رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام است و بی شک برگزاری این کنگرهها به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمک میکند، تاکید کرد: برگزاری کنگره شهدا وظیفهای است که همه دستگاهها، از جمله شهرداریها، باید به انجام آن اهتمام داشته باشند.
وی ادامه داد: شورا و شهرداری در جایگاه مدیریت شهری، با حمایت از کنگرههای شهدا، دین خود را به شهدا و خانوادههای آنان ادا میکنند. این اقدام نشاندهنده تلاش مدیریت شهری در پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ ایثار است از سوی دیگر باید تاکید کرد که شهدا مدال افتخار بر شهر، استان و کشور ما هستند و ما در برابر نشر فرهنگ و معارف آنها مسئول هستیم.
