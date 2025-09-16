تکمیل پروژه انتقال آب طالقان به تهران در کمتر از ۶ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح سه شنبه در جریان بازدید وزیر نیرو از پروژههای رباط کریم با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته برای کشور و استان تهران اظهار کرد: خشکسالی و تغییرات اقلیمی فشار زیادی بر منابع آبی وارد کرد، اما تلاش شبانهروزی مجموعه مسئولان موجب شد طرح انتقال آب از طالقان به تهران در مدت کوتاه بیسابقهای به پایان برسد.
استاندار تهران با قدردانی از همکاری وزارت نیرو، همکاران اجرایی و دستگاههای استانی، افزود: در بخش برق نیز با مدیریت مؤثر و همراهی دولت، روند احداث نیروگاههای جدید آغاز شده است. تاکنون مجوز اجرای ۱۰ هزار مگاوات پروژه انرژی تجدیدپذیر صادر شده و بیش از یکهزار مگاوات دیگر در مرحله اجرا قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات تولید همزمان برق و حرارت (CHP) با راندمان بالا گفت: برای پایداری شبکه برق پایتخت، همکاری وزارت نفت و شرکت ملی گاز ضروری است.
معتمدیان ضمن قدردانی از تلاش شرکتهای برق خاطرنشان کرد: حمایت فعالان صنعتی و همکاران در حوزه انرژی، گامی مهم در توسعه زیرساختهای استان است.
