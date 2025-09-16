به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان صبح سه شنبه در نخستین جشنواره و نمایشگاه عسل و فرآورده‌های جانبی در قلعه والی ایلام با حضور نماینده ولی فقیه، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از تولیدکنندگان عسل، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی و دامداری استان بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در این مراسم گفت: ایلام استانی کشاورزی و دامداری است. ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی استان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تولیدات دامی است.

وی با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی افزود: در بیشتر محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز، مرغ، آبزیان و عسل، دو تا سه برابر نیاز استان تولید داریم، گفت: سالانه یک هزار و ۵۰۰ تن عسل تولید می‌شود و ایلام پانزدهمین استان تولیدکننده عسل کشور است، در حالی‌که مصرف استان تنها حدود ۵۷ تن است.

رئیس جهاد کشاورزی چالش اصلی بخش کشاورزی استان را نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: با سرمایه دولتی نمی‌توان تمام مشکلات را حل کرد. دولت کارهای زیربنایی را انجام داده اما برای تکمیل زنجیره تولید تا بازار، به حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیاز داریم.

وی به هوشمندسازی سامانه‌های توزیع و نقش آن در تنظیم بازار اشاره کرد و ادامه داد: در اربعین امسال توانستیم مصرف نهاده‌ها را با نظارت و سامانه‌های هوشمند به ۶۶۰۰ کیسه آرد کاهش دهیم که نشان می‌دهد مدیریت علمی و دقیق چه تأثیری بر مصرف دارد.

وی در پایان ضمن تشکر از زنبورداران و کشاورزان استان گفت: فرهنگ کار باید تغییر کند. جوانان نباید فقط به دنبال استخدام دولتی باشند بلکه باید وارد عرصه تولید و سرمایه‌گذاری شوند. سازمان جهاد کشاورزی آماده همکاری کامل با بخش خصوصی است