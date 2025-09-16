به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه شریفی معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا (س) اظهار داشت: در راستای تقویت همکاریهای فرهنگی تبلیغی میان نهادهای دینی و اجتماعی، جلسهای با محوریت تعامل و همافزایی جامعه الزهرا (س) با ستاد راهبری مساجد حوزههای علمیه برگزار شد.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا (س) افزود: این جلسه با هدف همسویی برنامهها، بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل و تقویت نقش بانوان در مساجد به عنوان محور اصلی فعالیتهای فرهنگی و معنوی در سطح جامعه با حضور مسئولان دو ستاد برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه گفتمانسازی، مقدمه انجام فعالیتها و برنامهها است، عنوان کرد: پیگیری کار پوشه تبلیغی طلاب، تدوین طرح کارورزی طلاب در مساجد، تعیین نمایندگان مسجدمحوری بانوان در سایر استانها، برگزاری همایشها و جلسات گفتمانسازی حضور بانوان در مساجد، از جمله مصوبات این جلسه و فعالیتهای پیش رو خواهد بود.
شریفی در پایان گفت: این همکاریها، گامی مؤثر در جهت ایجاد شبکهای یکپارچه از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در حوزه بانوان و برادران و تقویت بنیانهای اخلاقی و دینی جامعه محسوب میشود،
