چشم انتظاری مردم پردیس برای تکمیل مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی روز سه شنبه در مورد مشکلات مسکن مهر شهرستان پردیس گفت: مسکن مهر پردیس، ۸۴ هزار واحد دارد و قریب به دو دهه است که کار خود را آغاز کرده که بزرگترین مسکن کارگاه مهر را دارد، در این طرح دولت حدود ۹۴ هزار مسکن را تقبل کرده تا برای مردم بسازد که دو یا سه فاز آن مسکن مهر است که وقفه ۱۰ ساله برای آن ایجاد شده است، مردمی که قرار بود یک یا دو ساله مسکن را تحویل بگیرند ۱۵، ۱۶ سال مسکن آنها به طول انجامید حتی تا زمان حاضر نیز مسکن خود را تحویل نگرفتند.

امام جمعه پردیس افزود: ساخت مسکن مهر در جاهایی بود که هزینه زیادی برای ساخت آن رقم می‌خورد، در سال ۹۸، ۳۶ تا ۴۰ هزار واحد آنجا مانده بود که با پیگیری و مطالبه گری در نمازجمعه اقداماتی انجام شد، امروز برخی از فازهای این طرح زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی که ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر ساکنین آن بودند در موضوع نانوایی مشکل داشتند که بسیار پیگیری شد تا خدمات در آن منطقه ارائه شود. در فاز دیگر مسکن مهر، قریب به ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و فقط یک نمازخانه دارد که با پیگیری به سه مسجد رسیده است‌.

حسینی گفت: در حال حاضر مسکن مهر پردیس از ۳۶ یا ۴۰ هزار واحد به ۱۲ هزار واحد رسیده است که هنوز نیمی از این آمار بر روی خاک است. هنوز فردی که برای مدت تحویل یک یا دو سال ثبت نام کرده بود بنای روی خاک را به او نشان می‌دهند. زحمات در گذشته بوده و تلاش‌هایی انجام شد تا واحدها تحویل مردم شود که قابل انکار نیست و اتفاقات خوبی افتاده است، ما مطالبه مان این است که دولت با سرعت پای کار بیاید و سریعاً ساخت مسکن را به پایان برساند و به مردم تحویل دهد و خدمات روبنایی و زیرساخت انجام شود.

وی با اشاره به مطالبه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی مردم در این مناطق افزود: در برخی فازهای مسکن مهر قریب به ۸۰ هزار نفر ساکن هستند و هنوز فضای سبز ندارند و مردم ازمشکلات این چنینی رنج می‌دهد. مطالبه ما این است که ۱۱ هزار واحد تحویل داده شود و واحدهای قبلی که تحویل داده شده و نواقصی دارد مانند، آسانسور، محوطه سازی و… برطرف شود، مردم قریب به دو دهه چشم انتظاری را پشت سر گذاشتند که نیازمند توجه ملی به این طرح هستند.

حسینی با اشاره به مطالبات درمانی، ورزشی و مذهبی مردم اظهار کرد: شهرستان پردیس کلاً ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که بیمارستانی که جوابگوی مردم از هر جهتی باشد وجود ندارد.

مصلی یکی از زیرساخت‌های پردیس است که حدود ۲۷ سال است این مصلی باقی مانده که در تعهد وزارت راه است، اما سال‌هاست که به همین شکل مانده و فضای مورد انتظار مردم وجود ندارد و توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی را می‌طلبد.