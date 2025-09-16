برگزاری دوره مقدماتی هوش مصنوعی ویژه طلاب و مبلغین خواهر مرکز گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی هوش مصنوعی ویژه طلاب و مبلغین خواهر مرکز گیلان صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان حوزوی و تبلیغی در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد.

این دوره با هدف توانمندسازی تبلیغی طلاب خواهر در عرصه فناوری‌های نوین از ساعت ۸ صبح روز یک‌شنبه ۲۵ شهریور در رشت آغاز شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی معاون تبلیغ حوزه علمیه گیلان با اشاره به تحولات گسترده در عرصه فناوری، بر لزوم بهره‌گیری هدفمند مبلغین از ظرفیت‌های هوش مصنوعی تأکید کرد و آن را ابزاری نوین در مسیر ترویج معارف دینی دانست.

تبلیغ دینی در مدارس وظایف طلاب است

«حجت‌الاسلام محمد امین نقدی» مدیر حوزه علمیه گیلان در سخنانی تبلیغ دینی در مدارس و سطح جامعه را از وظایف اساسی طلاب برشمرد و استفاده از هوش مصنوعی را زمینه‌ساز تعمیق و گسترش معارف اسلامی عنوان کرد.

در ادامه این برنامه «حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی نجفی» مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان این اداره و حوزه علمیه استان برای برگزاری دوره‌ها، مسابقات و طرح‌های تبلیغی مشترک در مدارس و سطوح مختلف آموزشی خبر داد.

این دوره آموزشی با استقبال طلاب خواهر و علاقه‌مندان به حوزه تبلیغ دینی و فناوری‌های نوین همراه بود.