۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

حمایت از خانواده‌های نوپا و کاهش مهاجرت جوانان اولویت شهرستان است

بیجار- فرماندار بیجار با اشاره به رزمایش اهدای جهیزیه به ۵۰ زوج نیازمند در شهرستان گفت: حمایت از خانواده‌های نوپا و ایجاد فرصت‌های ماندگاری برای جوانان از اولویت‌های اصلی مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر سه‌شنبه در رزمایش اهدای ۵۰ سری جهیزیه که در شهرستان بیجار برگزار شد، ضمن تبریک به زوج‌های جوان و قدردانی از خیرین اظهار کرد: بیجار با قدمتی بیش از شش هزار سال، شایسته نیست که از جمعیت خالی شود و همه جوانان باید در زادگاه خود بمانند و بدرخشند.

وی افزود: کاهش جمعیت شهرستان از ۱۳۳ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ یک زنگ خطر جدی است و توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری پایدار، زمینه ماندگاری جوانان را فراهم خواهد کرد.

فرماندار بیجار ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده معادن استان کردستان در شهرستان بیجار قرار دارد، سهم مردم شهرستان از این منابع اندک است و باید تلاش کرد سرمایه و فرصت‌ها در داخل شهرستان باقی بماند و مهاجرت کاهش یابد.

کاظمی همچنین با تقدیر از فعالیت‌های ارزشمند بنیاد آبشار عاطفه‌ها در سطح ملی و خدمات این مجموعه در بحران‌هایی همچون کرونا و زلزله، اظهار امیدواری کرد که با اتحاد و همکاری مسئولان و مردم، آینده‌ای روشن برای شهرستان بیجار رقم بخورد.

در این مراسم جهیزیه‌ها به زوج‌های نیازمند شهرستان اهدا شد.

