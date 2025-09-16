به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر سهشنبه در رزمایش اهدای ۵۰ سری جهیزیه که در شهرستان بیجار برگزار شد، ضمن تبریک به زوجهای جوان و قدردانی از خیرین اظهار کرد: بیجار با قدمتی بیش از شش هزار سال، شایسته نیست که از جمعیت خالی شود و همه جوانان باید در زادگاه خود بمانند و بدرخشند.
وی افزود: کاهش جمعیت شهرستان از ۱۳۳ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ یک زنگ خطر جدی است و توسعه زیرساختها، ایجاد صنایع تبدیلی و سرمایهگذاری پایدار، زمینه ماندگاری جوانان را فراهم خواهد کرد.
فرماندار بیجار ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده معادن استان کردستان در شهرستان بیجار قرار دارد، سهم مردم شهرستان از این منابع اندک است و باید تلاش کرد سرمایه و فرصتها در داخل شهرستان باقی بماند و مهاجرت کاهش یابد.
کاظمی همچنین با تقدیر از فعالیتهای ارزشمند بنیاد آبشار عاطفهها در سطح ملی و خدمات این مجموعه در بحرانهایی همچون کرونا و زلزله، اظهار امیدواری کرد که با اتحاد و همکاری مسئولان و مردم، آیندهای روشن برای شهرستان بیجار رقم بخورد.
در این مراسم جهیزیهها به زوجهای نیازمند شهرستان اهدا شد.
