غبار محلی و در برخی نقاط ساحلی مه رقیق صبحگاهی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی تا اواخر هفته وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت غبار محلی، در برخی نقاط ساحلی مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعات وزش باد از پدیدههای مورد انتظار خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر در فراساحل جنوبی طی ساعاتی از روز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی میشود.
