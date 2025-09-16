  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

هوای لرستان خنک می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه قدری کاهش می‌یابند.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز سه‌شنبه و تا روز پنجشنبه جو منطقه آرام و پایدار است. در این مدت آسمان در اکثر ساعات صاف و گاهی با افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.

وی گفت: روزهای جمعه و شنبه سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای می‌رسد که می‌تواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و تأسیسات، احتمال نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید افقی را به همراه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه قدری کاهش می‌یابند.

