حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با هدف رونق تولید دربستر قانون

اردبیل- فرماندار مشگین شهر گفت: در بستر قانون،از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور دادستان شهرستان و نمایندگان شرکت مدیریت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی استان اردبیل برگزارشد؛ اظهار کرد: دولت در شرایط کنونی به منظور بررسی موانع و سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در منطقه حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی و سرمایه گذاران انجام می‌دهد.

وی افزود: انتظار می‌رود بانک‌های عامل نیز در تسریع این روند با جنبه حمایتی همکاریهای لازم را داشته باشند

در این نشست بابک نونهال دادستان شهرستان مشگین‌شهر نیز با بیان حمایت‌های قانونی و قضائی خاطرنشان کرد: التزامات قانونی با رویکرد شناسایی موانع حقوقی و تصمیم‌گیری برای رفع آنها با هدف تسریع در سرمایه گذاری و بهبود فرایند اداری در رأس تصمیمات مربوط به کمیته حمایت قضائی می‌باشد.

