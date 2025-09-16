۷ شرکت برتر و ۲۲ شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی پارک پردیس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین اجلاس سالانه منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مهد یصفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس و مسئولان و فعالان نوآوری و فناوری کشور برگزار شد. در این مراسم، برگزیدگان جشنواره برترین‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران معرفی و از آنان تقدیر به عمل آمد.

از میان هفت شرکت منتخب، پنج شرکت از میان شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس، یک شرکت از میان شرکت‌های عضو مرکز رشد فناوری نخبگان و یک شرکت از میان شرکت‌های عضو شعب به‌عنوان شرکت‌های برتر معرفی شدند.

همچنین ۲۲ شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی معرفی و تقدیر شدند.

برترین واحد فناور عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران در سال ۱۴۰۳

«شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)» با عملکرد شاخص در سرفصل‌های توسعه فناوری و خلق نوآوری به‌عنوان واحد فناور برتر منطقه در سال ۱۴۰۳ معرفی شد.

افزایش ۱.۳ برابری درآمد، برخورداری از فرایند و تیم تخصصی تحقیق‌وتوسعه، اجرای پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه محصولات جدید، تعریف همکاری‌های فناورانه با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت‌های فناور داخلی و خارجی، از معیارهای این انتخاب بوده است.

شرکت برتر در سرفصل «توسعه فناوری و خلق نوآوری»

«شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)» با تولید ۵۵ محصول با سطح فناوری متوسط به بالا،تولید ۲۶ عنوان محصول جدید، ۱۶ عنوان محصول دانش‌بنیان، کسب دانش فنی به واسطه تحقیق‌وتوسعه درون‌زا و تحقق همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به‌عنوان شرکت برتر در «توسعه فناوری و خلق نوآوری» معرفی شد.



شرکت برتر در سرفصل «توسعه اقتصادی»

«شرکت توسعه ارتباط و فن آوری صدرا» با افزایش چهار برابری درآمد و سودآوری مناسب به‌عنوان شرکت برتر منطقه بین‌المللی نوآوری ایران در حوزه «توسعه اقتصادی» معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

شرکت برتر در سرفصل «رشد صادرات»

«شرکت آریا طب فیروز» تولیدکننده دستگاه همودیالیز با افزایش دو و نیم برابری درآمد ارزی و صادرات به مقاصد پاکستان، ونزوئلا و سوریه توانست به‌عنوان «صادرکننده برتر» منطقه معرفی شود.

شرکت برتر در سرفصل «توسعه‌سازمانی»

«شرکت فن آوری فرا طیف پویا» با برخورداری از تیم و فرایند مدیریت تحقیق‌وتوسعه تخصصی و استقرار نظام جذب، نگهداشت، آموزش و ارتقای نیروی انسانی، برخورداری از بخش ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش توانست به‌عنوان شرکت برتر در «توسعه‌سازمانی» معرفی شود.

همچنین رشد ۱۳۴ درصدی نیروی انسانی شرکت از دیگر ویژگی‌های این مجموعه است.

شرکت برتر در سرفصل «همکاری با دانشگاه»

«شرکت ایرانیان بانژ» با جذب و بکارگیری "کارآموز" از میان دانشجویان توانمند به‌عنوان ۴۰ درصد نیروی انسانی شرکت و جذب فارغ‌التحصیلان متخصص به عنوان ۶۰ درصد نیروی انسانی شرکت به‌عنوان شرکت برتر پارک در «همکاری با دانشگاه» معرفی شد.

میزبانی هفت گروه بازدید دانشجویی و ارائه ۳۵ سرفصل خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به منقاضیان از دیگر اقدامات این شرکت در حوزه مذکور بوده است.

شرکت برتر مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

«شرکت طرح و توسعه پردازش همکاران» با طراحی و توسعه فناوری‌های ابری در حوزه مراکز تماس و ارتباطات یکپارچه سازمان، رشد بیش از دوبرابری منابع انسانی، رشد ۱.۸ برابری درآمد در سال ۱۴۰۳ و ارائه محصول به بیش از ۱۴۰۰ مشتری سازمانی، به‌عنوان شرکت برتر مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس معرفی شد.

این شرکت دو محصول دانش‌بنیان «نماگشت» و «مرکز تماس ابری همکاری» را تولید کرده است.

شرکت برتر شعب پارک فناوری پردیس

«شرکت دانش‌بنیان داروسازان سانا فارمد» تولیدکننده فرآورده‌های نوین دارویی به شکل کپسول ژلاتینی نرم (سافت ژل) با احداث خط تولیدی اختصاصی داروهای خاص و مکمل‌های پیشرفته، جلوگیری از خروج ارز و بومی‌سازی دارو و پیاده سازی ساختار سازمانی پیشرو، شرکت برتر شعب پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۳ شد.

این شرکت رشد ۴.۷ برابری درآمد را در این سال تجربه کرده است.

شرکت‌های فعال در زمینه «ایفای مسئولیت اجتماعی»

شرکت‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)، راون سازه، مهندسی کانی کاوان شرق، گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان، پژوهش گستر مهدی، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، فناپ، پژوهشی و طراحی صنعتی ایرانیان بانژ، صنایع الکترونیک فاران، اندیشگران هیراد طب، سیستم‌های کسب‌وکار مشاوران کاوش، فن آوری فرا طیف پویا، پیشگامان پژوهش آناهیتا، سامانه نگار حامی بیمه، ستاره درخشان همراه کیش، فرایند بنیان معماری (فب لب) و بنیان سلامت کسری به‌عنوان شرکت‌های فعال در زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی معرفی شدند.

تهیه و توزیع ۲۵۰۰ بسته ارزاق به مناسبت ماه مبارک رمضان در میان خانواده‌های نیازمند، تهیه و توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار، تأمین هزینه‌های درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و مشارکت در رویدادهای جهادی،فرهنگی و مذهبی در پارک فناوری پردیس از جمله فعالیت‌های این شرکت‌ها بوده است.

مجموعه هزینه‌کرد شرکت‌های عضو منطقه در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش مهر، جشنواره برترین‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران هر ساله به سنجش عملکرد یک‌ساله شرکت‌های عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران می‌پردازد و هم‌زمان با اجلاس سالانه منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار می‌شود. انتخاب شرکت‌های برتر بر اساس سرفصل‌های اعلامی به شرکت‌ها است.

لازم به ذکر است، در ارزیابی امسال بیش از ۳۳۰ شرکت مخاطب ارزیابی قرار گرفتند که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌ها در این دوره از ارزیابی ها مشارکت داشتند.