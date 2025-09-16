  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

پایداری آب شرب ۸۰ خانوار روستای شهرستان دره‌شهر

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از رفع مشکل چندین ساله آب شرب روستای شوره بخش ماژین شهرستان دره‌شهر خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به منظور ارتقای خدمات‌رسانی و تأمین پایدار آب شرب، ۸۰۰ متر لوله‌گذاری پلی‌اتیلن در اقطار ۶۳ و ۹۰ میلی‌متر به همراه نصب شیر تخلیه هوا و شیر فلکه در این روستا اجرا شده است.

وی بیان کرد: با تکمیل این پروژه، مشکل افت فشار آب ۸۰ خانوار روستا که سال‌ها با آن مواجه بودند، به طور کامل مرتفع شد.

وی افزود: این اقدام با پیگیری‌های نیروهای آبفای شهرستان دره‌شهر در شرایط سخت گرمای منطقه به صورت امانی و با رعایت کامل استانداردهای فنی به انجام رسیده است.

