محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به منظور ارتقای خدماترسانی و تأمین پایدار آب شرب، ۸۰۰ متر لولهگذاری پلیاتیلن در اقطار ۶۳ و ۹۰ میلیمتر به همراه نصب شیر تخلیه هوا و شیر فلکه در این روستا اجرا شده است.
وی بیان کرد: با تکمیل این پروژه، مشکل افت فشار آب ۸۰ خانوار روستا که سالها با آن مواجه بودند، به طور کامل مرتفع شد.
وی افزود: این اقدام با پیگیریهای نیروهای آبفای شهرستان درهشهر در شرایط سخت گرمای منطقه به صورت امانی و با رعایت کامل استانداردهای فنی به انجام رسیده است.
