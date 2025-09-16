بالاترین نشان مسئولیت اجتماعی کشور به همراه اول تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی (برند خوب) روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سازمان‌ها، شرکت‌های پیشرو در حوزه مسوولیت اجتماعی، محمد نوری دستیار رییس جمهور در پیگیری طرح‌های خاص و علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به عنوان مهمانان ویژه در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، پس از سخنرانی کوتاه هوشمند سفیدی دبیر جشنواره و رئیس خانه روابط عمومی ایران، پیام ناتاشا پاولوویچ رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی (IPRA) قرائت شد.

ناتاشا پاولوویچ بوخاس با اشاره به برگزاری این رویداد گفت: محور اصلی این جشنواره، بررسی مسوولیت اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر ارتباطات است. مسئولیت اجتماعی از زمان تأسیس IPRA در سال ۱۹۵۵ یکی از ارکان اصلی ما بوده و در سال ۲۰۲۵ که هفتادمین سالگرد انجمن را جشن می‌گیریم، تعهد ما به تقویت اعتماد و صداقت در ارتباطات جهانی پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود.

رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی همچنین افزود: امروزه هوش مصنوعی در حال بازتعریف فضای ارتباطات است و در کنار فرصت‌های بی‌سابقه، نگرانی‌های جدی اخلاقی نیز ایجاد کرده است. به همین دلیل مقاله طلایی شماره ۱۹ IPRA با عنوان معیارها و دستورالعمل‌های اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی در روابط عمومی به دست‌اندرکاران ایرانی این حوزه توصیه می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش دانشگاهی و صنعتی، هم فرصت‌ها را بشناسند و هم مخاطرات مربوط به شفافیت و اعتماد را مدیریت کنند.

این جشنواره که با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و اهمیت آن برگزار می‌شود، تقدیر از سازمان‌های فعال در این حوزه را در سه سطح «در حال رشد»، «رشد یافته» و «پیشرو» انجام می‌دهد.

بر اساس تعریف جشنواره، «مسئولیت اجتماعی» یکی از مفاهیم بنیادی سرآمدی است که معمولاً پیاده سازی آن بر عهده روابط عمومی است. روابط عمومی سرآمد فراتر از وظایف سازمانی خود عمل کرده و به عنوان یک شهروند مسئول سازمانی به عملکردی فراتر از چارچوب‌های سازمانی فکر و به سازمان کمک می‌کند تا با انسجام و قاطعیت بیشتر به سوی سرآمدی و اجرای مسوولیت اجتماعی حرکت کند.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها که به بررسی نقش و تعهدات آنها در اجتماع و رعایت ارزش‌های اخلاقی می‌پردازد؛ از طریق کمک به جامعه به مسوولیت حفظ استانداردهای زندگی در آن محیط توجه دارد و با اتخاذ تاکتیک‌های لازم و حمایت‌هایی فراتر از الزامات قانونی به رشد و توسعه جامعه محل فعالیت خود کمک می‌کند.

در همین راستا، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی خود را در سه محور «حمایتگری و اسپانسری»، «فعالیت های بشردوستانه» و «محیط زیست» تعریف کرده است، موفق به کسب دو نشان برتر در این جشنواره شد.

هیئت داوران جشنواره به پاس برنامه ریزی، اجرا و توجه ویژه مدیریت ارتباطات همراه اول به مسئولیت اجتماعی، نشان عالی مسئولیت اجتماعی را به این شرکت اعطا کرد.

همچنین هیئت داوران به دلیل اهتمام مدیرعامل همراه اول در ترویج مسئولیت اجتماعی، نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» را نیز به مهدی اخوان بهابادی تقدیم کرد.

لازم به ذکر است هیئت داوران پنجمین جشنواره روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی در بیانیه پایانی خود بر این موضوع تاکید داشتند که مسئولیت اجتماعی دیگر یک شعار نیست، بلکه راهبردی اساسی برای بقا و اعتبار پایدار سازمان‌ها به شمار می‌رود. این جشنواره با هدف ترویج گفتمان مسئولیت‌پذیری ارتباط‌محور، شناسایی پیشگامان این عرصه و تشویق به گزارشگری شفاف برگزار شد و نشان داد که حرکت به سمت شفافیت، پاسخگویی و ارتباطات کرامت‌محور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای شرکت‌ها و سازمان‌های کشور است.