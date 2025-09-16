به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حسن بابایی، رئیس این سازمان، دیدار و گفتگو کرد.

این نشست در چارچوب تعاملات مشترک قوه قضائیه و با هدف تقویت همکاری‌های حقوقی و ثبتی برگزار شد و طی آن، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های متقابل به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، موضوعات متنوعی در دستور کار قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی به متقاضیان ثبتی، استفاده هدفمند از ظرفیت کارشناسان رسمی در فرآیندهای مرتبط با املاک و اسناد، تعیین تعرفه کارشناسی رایگان برای ارائه خدمات در مناطق محروم و همچنین همکاری برای اجرای هرچه مؤثرتر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تأکید بر اهمیت ثبت رسمی معاملات، این اقدام را تضمین‌کننده امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اجرای کامل و دقیق این قانون، می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش دعاوی حقوقی و پیشگیری از پرونده‌های قضائی ایفا کند.

از سوی دیگر، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز با بیان اینکه هم‌افزایی میان نهاد وکالت و سازمان ثبت یک ضرورت راهبردی است، اظهار کرد: حضور و مشارکت کارشناسان رسمی و وکلای متخصص در فرآیندهای ثبتی، نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد بلکه زمینه دسترسی عادلانه مردم به مشاوره‌های حقوقی را نیز فراهم می‌آورد.

در ادامه این نشست، مقرر شد به منظور نهادینه‌سازی همکاری‌ها، تفاهم‌نامه‌ای جامع میان دو نهاد تدوین و به امضا برسد. بر اساس مفاد اولیه این تفاهم‌نامه، علاوه بر توسعه همکاری‌های حقوقی و ثبتی، موضوعاتی همچون رسیدگی به امور املاک متعلق به مرکز وکلا، تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ پیش‌بینی خواهد شد.

این نشست در نهایت با تأکید طرفین بر ضرورت توسعه تعاملات سازنده، تقویت عدالت ثبتی، ارتقای سلامت معاملات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ثبتی پایان یافت و دو طرف ابراز امیدواری کردند که نتایج عملی این همکاری‌ها به‌زودی در سطح ملی نمایان شود.