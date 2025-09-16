گره گشایی از مشکل انشعاب ۴۵۰۰ واحد مسکونی در پرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر به شهرستان رباط کریم و بررسی مشکلات پرند در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با اشاره به اینکه دور اول سفرهای شهرستانی در حال اتمام بوده و فقط بهارستان باقیمانده است، اظهار کرد: با توجه به مصوبات نقشه راه مناسبی تدوین شده و مدیران و مسئولان باید به دنبال اجرایی شدن آنها باشند.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه مصوبات نباید روی کاغذ بمانند و باید اجرایی شوند گفت: مدیران می‌توانند در مسیر اجرای مصوبات در صورت برخورد با موانع مسئله را مطرح و معاونین و فرمانداران برای حل موضوع کمک بگیرند.

معتمدیان بیان کرد: اگر امروز با مشکلاتی در سطح استان روبرو هستیم علت آن انباشت مسائل است چرا که اگر برای موارد در زمان خود تصمیم گیری شود چالش‌ها حل نشده باقی نخواهند ماند.

استاندار تهران تاکید کرد: مشکلات مردم نباید به دستورالعمل گره بخورد، باید از تجربیات استفاده کرد و مسائل مردم را حل کرد.

مقام عالی دولت در استان تهران با اشاره به سفر شهرستانی اخیر به پرند عنوان کرد: طی سفر اخیری که به پرند داشتیم، ۴۵۰۰ مسکن ساخته شده فاقد انشعاب بود که با تعاملات صورت گرفته بخشی از مشکلات حل و متقاضی ای نداریم که معطل انشعاب مانده باشد، برای ۳۳ هزار واحد باقی مانده دیگر نیز باید چاره اندیشی شود چرا که تأخیر در عدم تکمیل پروژه‌ها هزینه بر است.

استاندار تهران افزود: باید کمبود سرانه‌ها و خدمات روبنایی به کمک همه دستگاه‌ها رفع شود و مسئولات و مدیران با جدیت و عزم جدی به دنبال اجرایی کردن مصوبات باشند.