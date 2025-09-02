بازدید میدانی استاندار تهران از واحدهای تولیدی پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، بعدازظهر سهشنبه در پانزدهمین سفر شهرستانی خود به پیشوا سفر کرد و برنامهای فشرده شامل زیارت حرم مطهر جعفربن موسی (ع)، ادای احترام به شهدا و بازدید از مراکز تولیدی و خیریه را به انجام رساند.
این سفر، بخشی از برنامههای استاندار برای بررسی مستقیم مسائل شهرستانهای استان تهران و دیدار با مردم و فعالان محلی است.
معتمدیان سفر خود را با زیارت حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی کاظم (ع) آغاز و در فضایی معنوی با آرمانهای دینی و فرهنگی منطقه تجدید میثاق ک ر د.
وی سپس به گلزار شهدای پیشوا رفت و با اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد، اقدامی که نشاندهنده تعهد استاندار تهران به پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی است.
در ادامه، استاندار تهران از یک کارخانه تولید روغن نباتی بازدید کرد تا از نزدیک با ظرفیتهای تولیدی و چالشهای اقتصادی این واحد آشنا شود، این بازدید بخشی از تلاشهای معتمدیان برای حمایت از تولید داخلی و رفع موانع صنعتی در این استان است.
وی همچنین از یک کارخانه لبنی در پیشوا دیدن و با مدیران و کارگران درباره مسائل تولید و اشتغال گفتوگو کرد.
یکی از نقاط برجسته این سفر، بازدید از یک مرکز نگهداری از معلولان «خانه کوچک، سرای معراج» بود، جایی که معتمدیان با فعالان این مرکز دیدار و بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید کرد.
در پایان، استاندار با خانوادههای شهدا دیدار کرد و ضمن شنیدن دغدغههای آنان، قول پیگیری مشکلات را داد.
این سفر در حالی انجام شد که معتمدیان، از زمان انتصاب به عنوان استاندار تهران در مهر ۱۴۰۳، بر تقویت ارتباط مستقیم با مردم و توسعه زیرساختهای شهرستانی تمرکز کرده است.
مقامات محلی پیشوا از این بازدید استقبال کرده و آن را گامی در جهت رفع مشکلات منطقه دانستند.
