میانگین برداشت برنج در ساری به ۵ تن در هکتار رسیده است

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین برداشت برنج در واحد سطح در این شهرستان در سال جاری به رقم قابل توجه پنج هزار و ۸۵ کیلوگرم در هر هکتار رسیده است و این رشد نمایانگر ارتقای دانش فنی کشاورزان، توسعه مکانیزاسیون و مدیریت بهینه منابع آب و خاک در منطقه است.

علوی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کشاورزان این منطقه گفت: محصول نهایی این زحمات بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تن برنج تولید شده است که نشان‌دهنده توانمندی کشاورزان و ظرفیت‌های ویژه شهرستان ساری است.

وی افزود: بهره‌وری پنج هزار و ۸۵ کیلوگرم در هر هکتار تنها یک عدد آماری نیست بلکه نمادی از پیوند دانش، تجربه و ایمان در خدمت به تولید ملی است که با گسترش مکانیزاسیون و مدیریت علمی منابع آب و خاک محقق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین بیان کرد: علاوه بر برداشت اصلی، امسال ۲ هزار و ۳۸۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به پرورش رتون اختصاص یافته است و این اقدام ضمن افزایش کمی تولید، در ارتقای بهره‌وری و تثبیت جایگاه اقتصادی کشاورزان نقش مؤثری داشته است.

علوی در پایان تاکید کرد: بهره‌برداری چندباره و بهینه از اراضی حاصلخیز شالیزاری شهرستان ساری می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار کشاورزی در منطقه باشد و به افزایش درآمد کشاورزان منجر شود.