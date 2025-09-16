  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

میانگین برداشت برنج در ساری به ۵ تن در هکتار رسیده است

ساری - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری اعلام کرد که میانگین برداشت برنج در واحد سطح در این شهرستان در سال جاری به بیش از پنج هزار کیلوگرم رسیده است.

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین برداشت برنج در واحد سطح در این شهرستان در سال جاری به رقم قابل توجه پنج هزار و ۸۵ کیلوگرم در هر هکتار رسیده است و این رشد نمایانگر ارتقای دانش فنی کشاورزان، توسعه مکانیزاسیون و مدیریت بهینه منابع آب و خاک در منطقه است.

علوی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کشاورزان این منطقه گفت: محصول نهایی این زحمات بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تن برنج تولید شده است که نشان‌دهنده توانمندی کشاورزان و ظرفیت‌های ویژه شهرستان ساری است.

وی افزود: بهره‌وری پنج هزار و ۸۵ کیلوگرم در هر هکتار تنها یک عدد آماری نیست بلکه نمادی از پیوند دانش، تجربه و ایمان در خدمت به تولید ملی است که با گسترش مکانیزاسیون و مدیریت علمی منابع آب و خاک محقق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین بیان کرد: علاوه بر برداشت اصلی، امسال ۲ هزار و ۳۸۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به پرورش رتون اختصاص یافته است و این اقدام ضمن افزایش کمی تولید، در ارتقای بهره‌وری و تثبیت جایگاه اقتصادی کشاورزان نقش مؤثری داشته است.

علوی در پایان تاکید کرد: بهره‌برداری چندباره و بهینه از اراضی حاصلخیز شالیزاری شهرستان ساری می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار کشاورزی در منطقه باشد و به افزایش درآمد کشاورزان منجر شود.

