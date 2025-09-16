به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برگزاری جشن شکوفه‌ها در دفتر معاونت ابتدایی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با حضور معاون پژوهش، توسعه و پشتیبانی، معاون ابتدایی، رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد، روابط‌عمومی، قرآن عترت و نماز و ادارات حوزه ابتدایی و رئیس آموزش‌وپرورش منطقه «بیرانوند» برگزار شد.

این جشن هر ساله هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، ویژه دانش‌آموزان کلاس‌اولی در سراسر کشور برگزار می‌شود. این مراسم به‌عنوان نخستین روز رسمی حضور نوآموزان در مدرسه، با برنامه‌های شاد، اجرای سرود و استقبال از دانش‌آموزان، فضای خاطره‌انگیزی را برای ورود آنها به دنیای تعلیم‌وتربیت فراهم می‌کند. امسال نیز این جشن در تاریخ ۳۱ شهریورماه به‌صورت هم‌زمان در تمامی مدارس کشور برگزار خواهد شد.

امسال جشن شکوفه‌ها در لرستان، به‌عنوان یادواره شهدای دانش‌آموز جنگ اخیر، شهید امیرعلی فلاح و شهیده هلنا غلامی برگزار خواهد شد.

در استان لرستان، منطقه بیرانوند و مدرسه محل تحصیل شهید امیرعلی فلاح به‌عنوان میزبان استانی جشن شکوفه‌ها انتخاب شده است. به همین منظور، جلسه هماهنگی این رویداد با حضور معاون پشتیبانی، معاون آموزش ابتدایی، رئیس اداره‌های ارزیابی عملکرد، قرآن، عترت و نماز و همچنین روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش استان تشکیل شد.

در این نشست، محمدی معاون پژوهش، توسعه و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان، ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرای این برنامه افزود: همه تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه جشن شکوفه‌ها در مدارس فراهم شده و تلاش می‌کنیم با همکاری تمامی بخش‌ها، خاطره‌ای ماندگار برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان رقم بخورد.

همچنین معتمدی معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت جشن شکوفه‌ها گفت: این مراسم به طور هماهنگ در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار خواهد شد و فرصتی است تا دانش‌آموزان با فضای مدرسه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آشنا شوند.