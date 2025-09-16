  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

آیا آمریکا ۵۰ دقیقه قبل از حمله به قطر از آن آگاه بود؟

سخنگوی وزارت خارجه قطر به اینکه آمریکا ۵۰ دقیقه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه از آن آگاه بوده است، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شراکت راهبردی میان دو کشور را مورد رایزنی قرار داد.

وی افزود: امیر قطر با روبیو حمله اسرائیل به دوحه و جنگ غزه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

الانصاری گفت: روابط ما با ایالات متحده آمریکا به ویژه در زمینه دفاعی راهبردی است.

وی افزود: ما بر دفاع از حاکمیتمان و اتخاذ اقداماتی برای عدم تکرار هر حمله‌ای اصرار داریم. مواضع کشورهای عربی و اسلامی در همبستگی با قطر را ارج می نهیم.

الانصاری درباره اینکه واشنگتن ۵۰ دقیقه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به قطر از آن آگاه بود نیز گفت: ما با گزارش‌های رسانه‌ای کاری نداریم و به طور مستقیم با آمریکا در ارتباط هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بیان کرد: پیام به نتانیاهو این است که نقض قانون بین المللی تداوم نخواهد داشت.

درباره مذاکرات مربوط به آتش بس در غزه نیز گفت: مذاکرات در حال حاضر واقع بینانه به نظر نمی رسد زیرا نتانیاهو به دنبال نابودی روند گفتگوهاست و کشور میانجی گر را بمباران می‌کند.

