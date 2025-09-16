آیا آمریکا ۵۰ دقیقه قبل از حمله به قطر از آن آگاه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شراکت راهبردی میان دو کشور را مورد رایزنی قرار داد.

وی افزود: امیر قطر با روبیو حمله اسرائیل به دوحه و جنگ غزه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

الانصاری گفت: روابط ما با ایالات متحده آمریکا به ویژه در زمینه دفاعی راهبردی است.

وی افزود: ما بر دفاع از حاکمیتمان و اتخاذ اقداماتی برای عدم تکرار هر حمله‌ای اصرار داریم. مواضع کشورهای عربی و اسلامی در همبستگی با قطر را ارج می نهیم.

الانصاری درباره اینکه واشنگتن ۵۰ دقیقه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به قطر از آن آگاه بود نیز گفت: ما با گزارش‌های رسانه‌ای کاری نداریم و به طور مستقیم با آمریکا در ارتباط هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بیان کرد: پیام به نتانیاهو این است که نقض قانون بین المللی تداوم نخواهد داشت.

درباره مذاکرات مربوط به آتش بس در غزه نیز گفت: مذاکرات در حال حاضر واقع بینانه به نظر نمی رسد زیرا نتانیاهو به دنبال نابودی روند گفتگوهاست و کشور میانجی گر را بمباران می‌کند.